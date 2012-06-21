Майданчик ухвалення оперативних рішень
ЕНЕРГЕТИКА. Роботу нового органу — Координаційної ради з питань проведення реформ у паливно-енергетичному комплексі, до складу якої увійшли голови профільних міністерств і відомств, а також парламентарії, дипломати та представники міжнародних фінансових організацій, започатковує Кабінет Міністрів. Очолив раду Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який одразу ж і провів її перше засідання.
«Свого часу ми дійшли згоди, що треба утворити єдиний майданчик напрацювання рішень в енергетиці. Уряд створив координаційну раду, в яку входять всі зацікавлені особи. Мета діяльності такого майданчика — ефективно реформувати енергосектор. Кожна сторона висловлює позицію, і ми колегіально ухвалюємо рішення, — сказав Володимир Гройсман. — Робота такого майданчика сприятиме швидким рішенням для більшої прозорості забезпечення прогресу».
На цих засіданнях слід порушувати питання стратегічної ваги. Тому рада має характер групи високого рівня, коли можна оприлюднити проблему й представити різні рішення й незаангажовано оцінювати ситуацію, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Нинішній рік може стати успішним у контексті розбудови ринків газу та електроенергії, вдосконалення роботи НКРЕКП, реформування НАК «Нафтогаз України», проведення ефективного заміщення імпортного палива. Законодавча основа для посилення роботи є. Є й стратегічні орієнтири, які покликані стимулювати розвиток ринку й унеможливлюють підтримку монополій.
«Наша мета — визначити проблему і шляхи її врегулювання, — наголосив Прем’єр. — Наступне засідання пропоную присвятити темі анбандлінгу — що ми робимо далі, монетизації субсидій, питанню тарифоутворення на газ. Його слід підготувати орієнтовно за три тижні».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»