На Луганщині відбулися показові заняття для студентів-медиків. Військові медичні фахівці під керівництвом начальника військового шпиталю підполковника медичної служби Андрія Телефанка провели практичні заняття для студентів-медиків кафедри сімейної, соціальної і військової медицини і організації охорони здоров’я Луганського державного медичного університету в Рубіжному.
Як повідомляє прес-центр штабу АТО, студентам розповіли, які бувають поранення, яких помилок припускаються під час надання першої медичної допомоги в разі бойової травми, про рятувальні заходи у разі критичних кровотеч, навчили правильно накладати пов’язки і джгути, щоб зменшити крововтрати.
Військові медики показали, як організовують роботу групи посилення військової ланки. Було розгорнуто автомобільну перев’язувальну АП-2 на базі автомобіля ГАЗ-66, продемонстровано дії медичного персоналу за умов надходження поранених бійців, їх сортування за ступенями важкості та надання первинної допомоги для стабілізації стану, щоб військового безпечно евакуювати до шпиталю.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»