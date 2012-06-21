Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Дизайнер Олександр Єрмолаєв займається збиранням з конструктора LEGO мікромоделей – точних копій визначних пам’ятників архітектури. Він публікує їх в соціальних мережах та на сайтах під псевдонімом Steam_Jim. В його колекції, окрім будівель світового рівня на кшталт Лувра або Вестмінстера, десятки об’єктів з України та Миколаєва.

Так, Олександр зібрав колишню резиденцію Головнокомандувача Чорноморським флотом в Миколаєві, де зараз розташований єдиний в Україні Музей суднобудування та флоту. У його доробку — альтанка адмірала Грейга, яка була споруджена на високому обриві над берегом Південного Бугу. Є будівля Миколаївського суднобудівного заводу, з якого починалося місто; пам’ятник корабелам та суднобудівельникам; пам’ятник Святому Миколаю; будинок культури металургів та багато інших моделей.

Більшість з моделей відтворюють будівлі, які збереглися до нинішнього часу. А днями він презентував на своїй сторінці у фейсбуці одну з найгарніших старовинних будівель Миколаєва, яка 20 років тому остаточно зруйнувалася. Це колишній доходний дім Корсунського, що знаходився в самому центрі міста.

Автор моделі Олександр і розповів історію цього будинку. Химерний багатоквартирний будинок був побудований купцем Мойсеєм Корсунським в останні роки 19-го століття за проєктом архітектора Штукенберга. В кінці свого існування радянська влада не дбала про стан дахів і зливових стоків старих будівель, тому будинок почав повільно руйнуватися. У 1989-му році власником аварійного будови став миколаївський бізнесмен Олексій Панна. За його задумом, тут мав розміститися «Міжнародний центр ділового співробітництва Південного регіону» — бізнес-центр, до складу якого увійшли банк, кафе, ресторан, автосалон і готель. На жаль, задуму не вдалося реалізуватися, а старовинну будівлю зберегти. Натомість за світлинами, картинами та макетами сучасний миколаївський майстер відтворив будівлю в мініатюрі.