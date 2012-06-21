Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні у Сумах мешкають численні переселенці з Донбасу та Криму, які на наступних місцевих виборах 25 жовтня зможуть долучити свої голоси, обираючи представників органів місцевого самоуправління. Аби такі виборці досконало знали власні права і обов’язки, спільнота переселенців обласного центру ініціювала підготовку роз’яснювального ролика.
Як повідомив сайт Сумської міськради, на практиці ідею втілили у сумській студії «Сахара», що спеціалізується на пісочній анімації. За словами координатора відповідного проєкту Наталії Єсіної, в анімаційному ролику узагальнені думки, роздуми, спогади і розчарування минулого часу, а сьогодні сконцентрована увага на актуальності наступних виборів, у яких повинні взяти участь всі переселенці. Адже і їхні голоси мають бути почутими і врахованими у ході наступних місцевих виборів.
Кількахвилинний ролик створений за підтримки і сприяння низки благодійних громадських організацій, а поширюватиметься здебільшого у соціальних мережах серед переселенців.