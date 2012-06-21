Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Минулого року в економіку Миколаївської області іноземними інвесторами із десяти країн світу вкладено 9,8 мільйонів доларів США прямих інвестицій. Як повідомляють у Головному управлінні статистики в Миколаївській області, до четвірки основних країн-інвесторів, на які припадає понад 80% прямих інвестицій області, входять Кіпр, Нідерланди, США та Сінгапур. Найбільш масштабні іноземні інвестиції зосереджені на підприємствах промисловості та транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Більша частина іноземного капіталу акумульована на підприємствах Миколаєва, Вітовського та Вознесенського районів області.