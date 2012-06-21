Уже винесено майже 70 тисяч постанов про заборону злісним неплатникам аліментів виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати. Майже 7 тисяч неплатників оголошено у розшук.
Однак не всі регіони активно включилися в цю роботу, і в Мін’юсті вже готують відповідні кадрові рішення.
«Тим, хто не розуміє важливості роботи у цьому напрямку, не місце в нашій команді, – розповів оглядачу «Урядового кур’єра» міністр юстиції Павло Петренко. – Не раз зустрічався з матерями, які виховують дітей без фінансової підтримки колишнього чоловіка. Їхні історії жахають. У окремих випадках борги перевищують мільйон гривень, а повнолітні діти жодного разу не отримали підтримки від батька. Були випадки, коли батьки принципово не влаштовувалися на роботу, щоб не платити аліменти. І за старого законодавства таке спрацьовувало. Однак зараз - ні. Саме для таких боржників ми передбачили суспільно корисні роботи».
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Були і позитивні кейси - після початку дії Закону частина боржників виплатили кошти, злякавшись заборони на виїзд за кордон та арешту майна. Тож, ми обрали правильну стратегію.
Кожну справу щодо аліментів, яка поки що не знайшла свого вирішення, міністр взяв на особистий контроль.