«Маленький Версаль» — таку назву отримав майбутній архітектурний комплекс, який постане в межах проекту «Таємничі підземелля Рівного». Угоду про його фінансування підписали в Рівному представники Євросоюзу та Рівненський міський голова Володимир Хомко. Грантовий проект «Таємничі підземелля Рівного» коштуватиме півмільйона євро. 90 відсотків на нього надасть ЄС, 10 — з міського бюджету.
Журналістам представили ескіз архітектурного комплексу, який згідно з умовами щойно підписаної угоди вже за два роки постане в парку імені Шевченка в центрі Рівного. Він і справді схожий на резиденцію французьких королів Версальський палац.
— Це буде наша атракційна візитівка європейського рівня, — розповідає начальник управління культури та туризму Рівненського міськвиконкому автор ідеї Тарас Максименко. — Тут будуть дві інтерактивні квест-кімнати, фундаменти давніх мурів накриють архітектурним вікном із вмонтованою системою світло-звукового шоу. Тож рівняни й гості міста спостерігатимуть за давніми пам’ятками, які переливатимуться різними кольорами, під звуки класичної музики.
Проте науковці ще й досі достеменно не знають, що саме розкопали півтора року тому в парку. Одні вважають, що це забудова Х—ХІ століть, інші зараховують її до ХVІ—ХVII. Тож Тарас Максименко мріє про радіовуглецеве датування розкопок, яке має встановити часовий проміжок підземель.
За деякими версіями, під Рівним багато підземель: свого часу тут був Суренж — столиця Дулібії. Володимир Короленко саме тут створив повість «Діти підземелля». Одне слово, доки підземелля тримають інтригу, на землі їх прагнуть перетворити на модну річ, яка приваблюватиме відвідувачів.