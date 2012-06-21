У Сумській області на балансі ПАТ «Сумиобленерго» на річці Псел перебувають три малі гідроелектростанції – Низівська, Маловорожбянська та Михайлівська. З-поміж функцій, які вони виконують, підтримка рівня води.
Враховуючи сезон водопілля, робоча група енергетиків цими днями перевірила технічний стан гідроспоруд і дійшла висновку, що всі вони функціонують стабільно.
Втім, певних проблем можуть завдавати спиляні або звалені аварійні дерева. Аби убезпечитися від створення заторів перед греблями та їх ушкоджень, сформовані додаткові цілодобові аварійні бригади енергетиків.
Також залишається ймовірність можливого різкого водоскиду з території Росії, де розташовані витоки річки Псел. Для своєчасної ліквідації можливих негативних наслідків організований пункт спостереження за рівнем води в річці Псел біля населеного пункту Велика Рибиця.
Тобто, ситуація на малих ГЕС Сумщини перебуває на цілодобовому контролі фахівців.