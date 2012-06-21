Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Представники фізичних осіб-підприємців сьогодні, 3 листопада, провели масову акцію протесту перед стінами Верховної Ради України проти повернення всім без винятку ФОПам права працювати без використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

На думку ФОПів, таке повернення надасть гарну можливість корупціонерам та тіньовикам працювати на повну силу, не сплачуючи до казни жодних податків.

О 12 годині стало відомо, що голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що за результатами наради керівників фракцій було досягнуто згоди відтермінувати ухвалення відповідних законодавчих актів на рік.

Підприємці вийшли на протест, бо з’явилася інформація, що у парламенті сформувалося потужне лобі, яке намагається сприяти ухваленню законопроектів №3853-1 та 3853-2 – проєкти Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження щорічного підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування, відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, а також скасування корупційного механізму кеш-бек.

Ці документи нівелюватимуть реформу детинізації та жорсткого контролю над нелегальною роботою підприємств великого бізнесу.

Фізичні особи-підприємці зазначають, що вони не бояться користуватися РРО, бо їхній бізнес чесний.