Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс побував з робочою поїздкою у прифронтовій Донеччині. Зокрема він відвідав Авдіївку, яку буквально напередодні ввечері знову обстріляли з позицій проросійських незаконних збройних формувань. Під час візиту до міста поблизу лінії розмежування гостя супроводжував міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, із яким вони побували на місцевій станції «Швидкої медичної допомоги». Цей медичний заклад не випадково був обраний для відвідин, оскільки його капітально відремонтували на кошти, виділені в рамках міжнародного гранту саме урядом Литви. Під час перебування в Донецькій області Саулюс Скверняліс також зустрічався з керівниками краю, місцевими жителями, волонтерами та військовослужбовцями. «Литва двічі виборювала свою незалежність – понад 100 років і 28 років тому. І ми тоді також опинилися наодинці з ворогом, як Україна сьогодні. Тому ми розуміємо, що мало висловлювати занепокоєність, потрібна й реальна допомога. Це розуміє і наш уряд, і наше суспільство», – каже Прем’єр-міністр Литовської Республіки. А на підтвердження своїх слів він передав донеччанам сучасне телевізійне обладнання, яке у боротьбі з агресором на інформаційному фронті дозволить посилити теле- і радіо сигнали українських медіа на тимчасово окуповану територію Донбасу.
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