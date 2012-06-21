Уявіть, що до смаженої яловичини додаєте екстракт смаженої яловичини. Нерозумно, чи не так? Але, власне, це ми робимо, солячи продукти, в яких сіль уже є. Тим часом її надлишок загрожує здоров’ю. Подивіться, як шкодите собі, занадто часто використовуючи сільнички.
Солоний смак – один з чотирьох основних, що вирізняються смаковими рецепторами. Але наша схильність їсти багато солі – це лише звичка. Кулінарно-історична. Кожен з нас з'їдає 8-15 грамів солі щодня, що, образно кажучи, – дві переповнені чайні ложки. Однієї вистачило б, а щіпка на кінчику ножа була б ідеальною для здоров'я.
Проте, як змусити себе до того, що недосолені страви на смак, як перероблений туалетний папір? Якщо протримаєтеся перші два тижні, малосолена їжа смакуватиме вам так само добре, як раніше, а через кілька тижнів, коли звикнете до нового смаку, сильносолена страва видаватиметься вам огидною.
Не турбуйтеся про здоров'я: достатню кількість натрію для вашого організму (головного складника солі) знайдете в хлібі, ковбасах, газованих напоях і всіх напівфабрикатах. Народна мудрість гласить, що розсипання солі обіцяє щось недобре, а лікарі та вчені додають: розсипати її на тарілці під час їжі віщує 100 відсотків нещастя.
Усі мудрі люди стверджують, що сіль таємно вбиває нас. Але ж чому тоді її споживання не зменшується? За інформацією закордонних мас-медіа, доктор Річард Макгрегор, який займається питанням смаку в Інституті біотехнологій у Джерсі, вважає, що виною є атавізм, тобто первинні інстинкти, успадковані від пращурів. Наш прапрадід у неоліті доповнював нестачу мікро- та мікроелементів облизуванням грудочки солі, а нам у спадок залишилася звичка солити суп та інші страви. Єдине раціональне пояснення щодо вживання солі у більшій кількості можуть дати люди, які займаються спортом або інтенсивно тренуються у тренажерній залі. Разом з потом мінеральні солі, в тому числі натрій, виходять з їхнього організму. Невеликий надлишок солі в їжі або рідинах дозволяє їм поповнювати втрати.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»