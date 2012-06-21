«У нашім раї, на землі, нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим...» — ці Шевченкові рядки згадав під час презентації фотопроекту «Мамина сила», яка відбулася в Черкаському художньому музеї. Його учасницями стали 16 молодих жінок, які вигодовують немовлят груддю. Протягом трьох місяців автор проекту фотограф Ольга Носова-Єлісєєва мала можливість не тільки близько спостерігати за спілкуванням мам і їхніх малюків, а й зробити чимало чудових світлин, 32 з яких увійшли до виставкового циклу.
А надихнув фотохудожницю на створення такого циклу власний досвід годування сина. Про користь грудного вигодовування нині розповідають багато, але варто самому побачити і відчути й красу цього процесу. Як наголосила автор проекту, її героїні надихають на природне вигодовування і допомагають жінкам у реальному житті. Більшість учасниць беруть активну участь у діяльності мережі підтримки грудного вигодовування «Молочна спільнота». Цю організацію створили мами Черкас, вона безплатно надає підтримку жінкам і їхнім родинам у період грудного вигодовування.
Після презентації виставки в галереях Черкас та Києва фотороботи передадуть для розміщення в пологовому будинку.