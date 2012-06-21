Днями у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі підписано Угоду між урядом України та ЮНЕСКО про створення на базі Малої академії наук Центру ЮНЕСКО.
«Високо оцінюємо ваш досвід у сфері наукової освіти і вважаємо МАН лідером в організації роботи з творчою обдарованою молоддю», — зазначила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулє.
МАН — перша і єдина в Україні освітянська структура, що має такий престижний статус. Створення на базі МАН Центру ЮНЕСКО з наукової освіти відкриває нові можливості: розширення контактів між науковими центрами під егідою ЮНЕСКО, участь у багатьох міжнародних проектах, захищеність з боку держави, яка надаватиме більше уваги обдарованим дітям.
Відділ гуманітарних проблем
«Урядового кур’єра»