Днями у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі підписано Угоду між урядом України та ЮНЕСКО про створення на базі Малої академії наук  Центру ЮНЕСКО.

«Високо оцінюємо ваш досвід у сфері наукової освіти і вважаємо МАН лідером в організації роботи з творчою обдарованою молоддю», — зазначила генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулє.

МАН — перша і єдина в Україні освітянська структура, що має такий престижний статус. Створення на базі МАН Центру ЮНЕСКО з наукової освіти відкриває нові можливості: розширення контактів між науковими центрами під егідою ЮНЕСКО, участь у багатьох міжнародних  проектах, захищеність з боку держави, яка  надаватиме більше уваги  обдарованим дітям.

Відділ гуманітарних проблем
«Урядового кур’єра»