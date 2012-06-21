Останніми днями в інформаційному просторі з’явилися маніпулятивні матеріали щодо перебігу реалізації урядової постанови про перший етап монетизації субсидій — монетизацію на рівні надавачів комунальних послуг. У зв’язку із цим прес-служба Кабінету Міністрів звернулася до ЗМІ із закликом користуватися офіційною інформацією, наданою урядом і НАК «Нафтогаз України».
Згідно з постановою КМУ №951 кошти, отримані як субвенція з державного бюджету місцевими бюджетами на надання пільг і житлових субсидій населенню, мають виключно цільове призначення. Це означає, що протягом року їх не може бути використано на будь-які інші цілі, крім сплати податків до державного бюджету учасниками ринку постачання енергоресурсів для населення.
Крім того, показники дебіторської заборгованості за відпущений НАК «Нафтогаз України» природний газ не співставні із сумою субсидій для населення за спожиті енергоресурси та в кілька разів перевищують їх рівень.
Більше того, споживачі ПСО (ПСО — постачальники природного газу із спеціальними обов’язками) не купують газ за передплатою, тому дебіторська заборгованість, як правило, з осені на зиму зростає, а із зими на весну — навпаки.
Чинні умови контрактів купівлі-продажу газу, укладені між постачальниками ПСО й «Нафтогазом», містять відтермінування з оплати на 25 та 90 днів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів.
Остаточний розрахунок за фактично переданий природний газ, який не покривається субсидіями, здійснюється до 25 числа (включно) місяця, що настає за місяцем купівлі-продажу природного газу, на підставі акта приймання-передачі природного газу. Остаточний розрахунок з оплати вартості придбаного природного газу на суму наданих побутовим споживачам пільг, субсидій та компенсацій проводять за процедурою, визначеною Порядком, протягом 90 днів, починаючи з 1 числа місяця, що настає за місяцем купівлі-продажу природного газу.
Тому некоректно наводити період, коли пільги й субсидії ще не надійшли від держави, й фіксувати зростання заборгованості. Станом на 6 березня 2018 року, за даними НАК «Нафтогаз України», заборгованість за тиждень скоротилася по країні загалом на 14,7%.