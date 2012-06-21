Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У приморському Маріуполі вперше в Україні розпочали закупляти і встановлювати на вході до місцевих шкіл безконтактні термінали вимірювання температури. На реалізацію цього проєкту з міського бюджету виділили майже 3 мільйонів гривень і вже до 20 вересня всі 60 шкіл міста планують обладнати пристроями вимірювання температури. А перший сучасний безконтактний термосканер, який одночасно сканує людину та визначає температуру її тіла, вже встановили у ЗОШ №20.
Термосканери, необхідність яких в умовах поширення COVID-19 важко переоцінити, доставляють до південного міста Донеччини аж з Китаю. Кожен із пристроїв, які вже пройшли випробування в інших країнах, обладнані тепловізорами та камерами для розпізнавання облич, а сканування миттєво відбувається в радіусі 1,5 метра. Важливо, що діє і додаткова функція терміналів – визначення наявності на обличчі захисної маски.
«Головним завданням кожного термосканера є своєчасне виявлення хворих для подальшої їх ізоляції і запобігання поширення COVID-19 серед школярів і вчителів. А після завершення карантину термінали продовжать працювати, допомагаючи контролювати відвідуваність дітей», – розповідає начальник відділу оснащення і ремонту установ освіти департаменту освіти міської ради Тетяна Пріма.
З початку поширення коронавірусної інфекції у місті зафіксували 341 випадок захворювання. 253 пацієнти вже зуміли подолати хворобу, 96 людей зараз перебувають на лікуванні. На жаль, 3 особи померли.