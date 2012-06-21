У Маріуполі на сайті міської ради завершилося опитування, проведене серед місцевих жителів з 1 по 15 липня, про зміну колишньої назви зупинки міського транспорту «Житловий масив Кірова». Під час вивчення громадської думки маріупольцям запропонували три варіанти: «Площа імені Тараса Шевченка», «Медичний університет» та «Площа імені Олександра Хараберюша». Тривалий час симпатії респондентів майже порівну трималися між цими назвами, а потім вибір зробили на користь ушанування співробітника СБУ, який загинув внаслідок ворожої диверсії. За це віддали голоси 46%, тобто 762 респонденти.
Олександр Хараберюш народився в Донецьку, працював у міліції, а потім перейшов до СБУ, де служив 17 років, зокрема 6 — на посаді заступника начальника головного відділу контррозвідки управління СБУ в Донецькій області. Після початку гібридної війни й окупації проросійськими незаконними формуваннями Донецька він з родиною перебрався до Маріуполя, де працював у контррозвідці. Полковник Хараберюш (позивний «Душман») мав імідж одного із найбільш професійних і результативних українських контррозвідників, адже під його керівництвом та за участі вдалося викрити і затримати понад 120 російських агентів і терористів. Також визначив чималу кількість перевертнів у погонах в українських силових структурах.
За таку успішну діяльність полковник мав чимало ворогів, і тому на його адресу постійно надходили погрози. Одну з них терористи, на жаль, таки змогли виконати вранці 31 березня 2017 року: диверсантка-найманка прикріпила вибуховий пристрій до днища автомобіля (за виконане замовлення отримала 15 тисяч доларів), а потужний вибух не залишив шансів вижити 40-річному Олександрові.
Посмертно офіцера-контррозвідника було нагороджено орденом «За мужність», а депутати міської ради приморського міста одностайно ухвалили рішення вшанувати загиблого офіцера званням «Почесний громадянин Маріуполя».