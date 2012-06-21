У вересні на міських маршрутах приморського Маріуполя пасажирів почнуть обслуговувати перші 17 автобусів виробництва Мінського автомобільного заводу, які зараз проходять технічний контроль та випробування. Всього передбачено, що в Білорусі виготовлять 64 одиниці МАЗ різних модифікацій, серед яких 15 здвоєних автобусів довжиною 18 метрів. А поповнення і оновлення парку розпочалося завдяки об’єднаному проєкту, який реалізовують спільними зусиллями Маріупольська міська рада і Міжнародна фінансова корпорація (IFC).
Нові автобуси на вулицях міста йдуть на зміну тим маркам громадського транспорту, які давно застаріли морально й технічно. Адже комфортабельні МАЗи обладнано кондиціонерами для салонів і кабін водія, вони мають маршрутні вказівники, електронні інформаційні системи, системи відеоспостереження тощо. Як повідомили у департаменті транспорту та зв’язку міської ради, перші нові автобуси невдовзі вирушать до Маріуполя. Наразі вони очікують у столиці проходження відповідних митних процедур. А тим часом у місті почали готувати необхідні для роботи пасажирського транспорту великої місткості умови. Звісно, триває перевірка готовності стану доріг та оновлення на маршрутах ділянок з потрібними радіусами для поворотів здвоєних МАЗів. Безпосередньо в місті подбають і про організацію технічних оглядів нових автобусів.