Молдова, Румунія, Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Греція, Туреччина, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Росія, Узбекистан, Таджикистан, Киргизія. Навіть читати цей список країн довгенько. А житель Маріуполя Віталій Іванусь недавно відвідав їх усі, проїхавши на велосипеді за 46 днів подорожі понад 13 тисяч кілометрів.
Це не перша масштабна подорож маріупольця, адже під час попередніх він крутив педалі дорогами України, Італії та інших країн Європи. 28 травня Віталій вирушив у мандри в Азію, а після повернення звідти зізнався: не уявляв, що в дорозі буде так складно.
«Азія часто перевіряла мене на міцність. Особливо важко було переносити спеку +45° і пустельні місцевості, коли на 150 кілометрів довкола тебе тільки пісок, немає селищ, магазинів і навіть дерев. Намагався їхати вночі, а вдень спав. Не вистачало води, тричі зазнав сонячного удару. Зате дуже сподобалося ставлення місцевих людей до мандрівників: мене запрошували в гості, пропонували безплатно залишатися на ніч, пригощали місцевою їжею. Найсмачнішою виявилася кухня Узбекистану, в Туреччині сподобався чай, а на Кавказі — неймовірно красиві гори», — згадує мандрівник. У рідному місті Віталія Івануся після тривалої велосипедної подорожі урочисто зустрічали на Театральній площі. Земляки вшанували його не тільки привітаннями і квітами, а й вручили подарунки, що стануть велосипедистові у пригоді під час майбутніх мандрівок.