До відділу поліції в Маріуполі звернулися стурбовані батьки відразу двох тутешніх родин і повідомили, що їхні 14-річні син та донька вже добу не з’являються вдома і не виходять на зв’язок. Правоохоронці оперативно почали пошуки, попередньо опитавши батьків, коло друзів і знайомих зниклих. З’ясувалося, школярі вже якийсь час перебували у романтичних стосунках, але далі події почали розгортатися майже за класичним сценарієм про Ромео та Джульєтту. Тобто батьки, звернувши увагу, що юні закохані зовсім забули про уроки в школі, категорично заборонили їм зустрічатися. Та не на тих натрапили! Бо діти тоді у відповідь вирішили й собі «виховувати» рідних і втекли з дому. Одну ніч вони якось перебули на вулиці, а вдень, коли батьки подалися на роботу, навідувалися до своїх квартир, аби поїсти та перевдягнутися. А невдовзі поліцейські, перевіряючи залізничний вокзал, автобусну станцію, парки і сквери, на одній з вулиць у центрі міста нарешті натрапили на втікачів і повернули їх до родин. До речі, стосовно батьків за фактом пригоди складено адміністративні матеріали ч.1. ст. 184 Кодексу України про адміністративні порушення (невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Також інспектори повідомили про подію до відповідної служби у справах дітей та Центру соціальних служб сім’ї, дітей і молоді.
РОМАНТИЧНА ПРИГОДА