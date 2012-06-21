Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Три маріупольські металургійні підприємства «Азовсталь», «Азовелектросталь» та комбінат імені Ілліча зменшать споживання природного газу на 10 %. Таке рішення було прийнято у відповідь на звернення керівників Донеччини до металургів із проханням про економію палива. Фахівці підприємств запевняють, що зменшення споживання газу у згаданих обсягах не позначиться на виробництві, оскільки для подібних випадків тут передбачені альтернативні джерела енергопостачання. А ось комерційне комунальне підприємство «Маріупольтепломережа» отримує газ у повному обсязі, проте з метою економії температуру теплоносія вирішили зменшити з 76 до 68 градусів.
До житлових будинків, медичних закладів та всіх об’єктів соціальної сфери Маріуполя тепло надходить без перебоїв. Причому зараз всі школи та частина дитячих садків приморського міста закриті на карантин через сезонні захворювання, а розпочнуть вони працювати у звичному режимі вже після березневих свят і вихідних.