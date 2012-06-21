Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львові вчора відбувся Марш Нескорених. Його організували на підтримку українських воїнів. І провели вже вдруге. Зініціював такий захід Артур Кирєєв, ветеран 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр». Торік він на своїй сторінці в одній із соціальних мереж висловив таку пропозицію, на яку зважили сотні львів’ян і вийшли тоді на святкові вулиці міста.
Цьогоріч теж на День Незалежності України зібралося чимало військових у парадній формі, молоді, дітей, небайдужих дорослих мешканців міста у вишиванках, святковому одязі. Марш Нескорених розпочали на Личаківському кладовищі, де запалили лампадки на могилах новітніх українських Героїв, а також січових стрільців, воїнів УПА. Відтак його шлях проліг до військового шпиталю. Учасники маршу подякували військовослужбовцям, які нині тут лікуються після поранень, вручили подарунки. І всі заспівали Державний Гімн України.
Наступною зупинкою учасників Маршу Нескорених була площа навколо пам’ятника Тарасові Шевченку. Тут відбувалося віче, після якого всі рушили до гарнізонного храму. У церкві відправили молебень за Україну та наших воїнів.