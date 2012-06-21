Теракотову маску грецького бога Діоніса виявили в стародавньому місті Даскіліоні (Daskyleion), у західній частині Туреччини. Зображення бога виявли в руїнах міського акрополя і, як вважають вчені, це було місце жертвопринесення божеству. Масці приблизно 2400 років.
На додаток до своїх численних обов'язків бога вина, родючості, театру і божевілля, Діоніс був ще й богом маскараду в масках.
Легенда свідчить, що носіння такої маски – це спосіб віддати данину шани Діонісу, грецькому богу карнавалів і маскарадів, що дозволить власнику маски звільнитися від таємних бажань і прихованого жалю. Кажуть, що Діоніс приховував свою особистість і свою владу і вважався покровителем мистецтв.
Розташований на березі річки приблизно у 20 милях від узбережжя Мармурового моря, Даскіліон, згідно з працями давніх літописців, таких як Страбон і Діонісій Галікарнаський, вперше був заселений під час Троянської війни. Місто заселили фригійці у VIII столітті до нашої ери і було завойоване лідійцями 100 років по тому. Легенда свідчить, що місто було назване на честь лідійського царя Даскілоса. Згодом Даскіліон був завойований володарем Персії Кіром Великим у 547 р до н.е. і став столицею перської сатрапії Геллеспонтінської Фрігії. Акрополь був побудований приблизно 500 р до н.е. Це місто було ненадовго захоплене Спартою в 395 р до н.е., але його швидко відвоювали перси, поки Олександр Македонський не взяв його у 334 р до н.е.
Залишки стародавнього міста були виявлені в 1952 році. Розкопки велися з 1954 по 1960 рік і відновилися в 1988 році. З тих пір вони тривають досі.
Археологи кажуть, що в цьому році у лідійській кухні в акрополі міста був виявлений підвал.
«Тривають роботи з отриманню насіння та інших органічних частин з викопаного грунту на лідійській кухні і в її околицях за допомогою процесу флотації», – кажуть вчені.
За словами археологів, завдяки додатковим дослідженням кухні будуть краще зрозумілі харчові звички регіону 2700 років тому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»