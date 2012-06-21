Щонайменше 13 людей загинули, а ще 16 осіб пропали безвісти, коли тайфун Лекіма налетів на схід Китаю в суботу, 10 сепня, поваливши тисячі дерев і витіснивши понад мільйон людей із своїх домівок.
Хвилі висотою в кілька метрів потрапили на берегову лінію, коли шторм досяг провінції Чжецзян, на південь від Шанхаю.
Тринадцять людей загинули та 16 зникли безвісти під час зсуву, викликаного проливними дощами, принесеними бурею, повідомляє національне телебачення Китаю.
Трагедія сталася в муніципалітеті Веньчжоу, приблизно в 400 кілометрах (250 миль) на південь від Шанхая, повідомляє CCTV.
«Проливні дощі спричинили зсув гори, яка перекрила річку внизу», – йдеться у повідомленні.
У результаті «гребля» створила озеро, яке прорвалось вниз за течією, розмивши грунт.
Понад мільйон людей були евакуйовані з домівок перед бурею, повідомляє офіційне інформаційне агентство Сіньхуа. У притулках розмістили близько 110 000 людей.
Штормовий монстр налетів у ранні години на місто Венлінг, нагнітаючи вітри зі швидкістю 187 кілометрів на годину (116 миль на годину), і, як очікувалося, загрожує східному узбережжю у напрямку до Шанхаю, додав Сіньхуа. Одна вулиця в місті Венлінг, частина Веньчжоу, була повністю затоплена.
Тільки в провінції Чжецзян було скасовано майже 300 рейсів, а поромні та залізничні послуги були припинені як запобіжний захід.
Близько 300 000 людей було переселено в Шанхай, понад мільйон людей були евакуйовані зі своїх будинків на сході Китаю перед бурею. Шанхайський Діснейленд також був закритий вперше після відкриття парку розваг у 2016 році.
Перед цим тайфун Лекіма промчався повз північну частину Тайваню в п'ятницю, де дев'ять людей постраждали, тисячі будинків тимчасово втратили електроенергію, а понад 500 авіарейсів було скасовано.
У вересні минулого року тайфун Мангхут врізався в материковий Китай, де влада евакуювала понад два мільйони людей, після того, як він залишив слід руйнування в Гонконгу та Макао та вбив щонайменше 59 людей на півночі Філіппін.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»