Для окремих категорій працівників надання матеріальної допомоги на оздоровлення є обов’язковим. До них належать: державні службовці; посадові особи місцевого самоврядування; педагогічні та науково-педагогічні працівники; педагогічні працівники закладів сфери культури; працівники музеїв і бібліотек; медичні працівники; працівники протитуберкульозних закладів.
Для небюджетних організацій та підприємств законодавством надання матеріальної допомоги на оздоровлення не передбачено, але відповідні питання можуть бути визначені в колективному договорі. Головною умовою гарантованої виплати допомоги на оздоровлення є факт надання працівникові щорічної відпустки (або її частини).
Так, для державних службовців обов’язково допомогу на оздоровлення надають до щорічної основної відпустки. У разі виходу працівника, скажімо, в додаткову відпустку у зв’язку з навчанням чи у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку допомога на оздоровлення не надається. Рішення про надання щорічної відпустки і про надання матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця.
Водночас для тих працівників бюджетної сфери, яким допомогу на оздоровлення виплачують за рішенням керівника та лише за наявності економії фонду оплати праці, її можуть надати у будь-який період за заявою працівника. Адже законодавство, яке дозволяє надання матеріальної допомоги на оздоровлення, не прив’язує її виплату до факту надання щорічної відпустки.
Розмір допомоги залежить від категорії працівників, яким надають цю допомогу. Так, для педагогічних і науково-педагогічних працівників виплата допомоги на оздоровлення відбувається у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати).
Так само і для медичних та фармацевтичних працівників надання допомоги на оздоровлення виплачується у розмірі посадового окладу під час надання щорічної основної відпустки.