Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



У межах президентської програми «Велике будівництво» на Полтавщині відкриють 29 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, які повинні суттєво покращити рівень медичного обслуговування сільського населення. Частину амбулаторій уже здали в експлуатацію, решту відкриють до кінця цього року. Проте нова амбулаторія, це не тільки будівля, нехай і модернова, в ній повинні працювати кваліфіковані лікарі та інший медперсонал, і бути в наявності сучасна медтехніка. Про це наразі дбає обласна влада Полтавщини, яка за підтримки держави, в першу чергу, фінансової, намагається максимально їх забезпечити, в тому числі й спецавтомобілями.

30 вересня на майданчику біля новозбудованого ЦНАПу в розпорядження амбулаторій передали чергову партію імпортних машин, які розподілили між 12 районами, по 1 машині відповідно.

За останні три роки коштом держбюджету для Полтавщини було придбано майже півсотні спецавтомобілів, загальною вартістю понад 22 мільйони гривень. 33 імпортні автомобілі амбулаторіям передали раніше.

Кожна з машин, вручених головою облдержадміністрації Олегом Синєгубовим в останній день вересня, коштує майже півмільйона гривень.