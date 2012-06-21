У теплі весняні дні, при довготривалому перебуванні населення на свіжому повітрі (прогулянки, походи, парки, сади, городи, тощо) існує небезпека ураження кліщами, укуси яких не лише неприємні, але й небезпечні щодо передачі інфекційних захворювань, зокрема таких як хвороба Лайма (кліщовий системний бореліоз).

Хвороба Лайма – це зоонозне природно-вогнищеве інфекційне захворювання, яке передається через укус зараженого кліща і вражає різні системи організму (центральну нервову систему, серцево-судинну систему, опорно-руховий апарат, шкіру).

Про перші випадки захворювання людей на хворобу Лайма в Україні стало відомо з 1994 році, офіційна реєстрація захворювання ведеться з 2000 року. Викликається ця хвороба збудником Borrelia Burgdorferi. Основними переносниками борелій є іксодові кліщі.

За думкою спеціалістів, природні вогнища хвороби Лайма можуть бути на всій території України, так як на всій території (за винятком Західного Криму) розповсюджені іксодові кліщі.

Особливостями протікання епідемічного процесу на сьогоднішній день є те, що у зв'язку зі зміною кліматичних умов активність кліщів розпочинається з ранньої весни і триває до осені.

До організму людини збудник потрапляє в разі укусу зі слиною і фекаліями кліща (під час розтирання кліща). Ризик зараження бореліозом залежить від тривалості присмоктування кліща: протягом доби вірогідність інфікування досить мала, а до кінця 3-х діб наближається до 100%. Але не завжди зараження призводить до розвитку гострого захворювання, до 70% випадків може відбуватися накопичення збудника без клінічних проявів.

Першим специфічним проявом хвороби Лайма є поява на шкірі, частіше всього на місці присмоктування кліща, мігруючої кільцеподібної еритеми – коло червоно-рожевого кольору 5-6 см. у діаметрі. У процесі свого розвитку еритема (почервоніння) поступово в центрі блідне, зона почервоніння переміщується до периферії і може розповсюджуватися до 50 см. у діаметрі. Слід відмітити, що у 30-40% хворих еритема не розвивається.

Часто разом з еритемою у людини з’являються гарячка, головний біль, затвердіння м’язів шиї, м’язовий і суглобовий біль, ломота всього тіла і млявість, біль за ходом нервових стовбурів, очний біль, збільшення лімфовузлів. Ці симптоми можуть передувати появі еритеми.

Пам’ятайте, що, крім хвороби Лайма, кліщі передають ще близько 20 інфекцій бактеріального і вірусного походження!

Основні заходи профілактики

Під час перебування на природі слід одягати світлий однотонний одяг із довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла, голову потрібно покривати головним убором, використовувати репеленти. Проводити само - та взаємоогляди через кожні дві години та після повернення додому.

Місця для відпочинку на природі необхідно звільнити від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 метрів.

Удома одразу змінити одяг, білизну, ретельно їх оглянути, випрати та випрасувати. Не можна залишати одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів.

Для видалення кліща необхідно звернутися до травмпункту або самостійно змастити його олією (не заливати, щоб не задихнувся), повільно видалити разом із хоботком, розхитуючи кліща з одного боку в інший пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом або петлею з нитки. Після видалення місце присмоктування необхідно змастити 3% розчином йоду або спиртом.

Якщо появилися перші симптоми хвороби (ломота всього тіла і млявість, підвищення температури тіла, головний біль, очний біль або поява на шкірі мігруючої кільцеподібної еритеми), необхідно одразу звертатися до лікаря в кабінет інфекційних захворювань поліклініки або до травмпункту.

Поряд з захисним одягом слід використовувати репеленти, що відлякують кліщів. За даними американських вчених, якщо кліща видалити не пізніше як через добу, то можна врятуватись від хвороби Лайма.

Своєчасне звернення до лікаря і своєчасно розпочате лікування збереже вас від негативних наслідків.

Тому, працюючи на дачі, відпочиваючи на природі, користуйтесь, будь ласка, цими простими порадами, захищайте себе від укусів кліщів одягом, спеціальними антикліщовими репелентами.