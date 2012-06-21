Вчені заявили про те, що послідовне нагрівання і заморожування, відомі як термальна абляція, здатні перемогти рак підшлункової залози навіть у тих випадках, коли хіміотерапія та радіотерапія виявляються неефективними, повідомляє MedicalXpress.
Під час дослідження вчені вивчили вплив заморожування та нагрівання на культури ракових клітин. Клітини нагрівалися до температури плюс 45-50 градусів Цельсія або заморожувалися до мінус 10-20 градусів. Також застосовувалися поєднання двох типів теплової обробки. Тривалість теплової обробки становила п'ять хвилин. Після цього вчені стежили за станом клітин протягом семи днів.
Виявилося, що ракові клітини майже повністю гинуть в результаті некрозу при подвійний термальній абляції, коли температура спочатку піднімалася до плюс 48-50 градусів, а потім опускалася до мінус 25 градусів. Тепер вчені планують з'ясувати, наскільки ефективна зворотна дія, коли клітини спочатку заморожують, а потім нагрівають.