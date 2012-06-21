У Мелітополі Запорізької області дванадцятьом дітям-сиротам, випускникам інтернатних закладів вручили ключі від нових квартир, придбаних у межах держпрограми забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
В області діє регіональна програма забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка передбачає надання територіям субвенції з обласного бюджету на умовах 50-відсоткового співфінансування з місцевих бюджетів на придбання і реконструкцію житла. У 2017 році на це було передбачено 1,335 мільйона гривень. У реалізації програми торік на умовах співфінансування взяли участь 9 територій. Придбано квартири і будинки для 12 жителів області означеної категорії.
На церемонію вручення ключів від нових квартир до Мелітополя прибули уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, голови Запорізької облради Григорій Самардак та Запорізької ОДА Костянтин Бриль, Мелітопольський міський голова Сергій Мінько та жителі міста.
— Торік 31 березня на раді реформ було наголошено на основному завданні держави — піклуванні про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, — наголосив Микола Кулеба. — За роки незалежності України на житло створилася величезна черга — десятки тисяч. Маємо належно піклуватися про дітей, які не забезпечені житлом і живуть в інтернатах, не мають родин. Я особисто відповідаю за процес реформування інтернатних закладів і зроблю все можливе, щоб дитина-сирота не залишалася сам на сам із проблемами і була забезпечена всім необхідним.
Микола Кулеба повідомив, що торік у межах державної програми було придбано 60 приміщень для дитячих будинків сімейного типу і сотні квартир для випускників закладів інтернатного типу. Цього року в Україні на цю програму в держбюджеті передбачено вдвічі більше коштів — 277 мільйонів гривень.
— Соцполітика — визначальний вектор роботи депутатського корпусу Запорізької облради, — підкреслив Григорій Самардак. — І саме такі заходи — приклад успішної реалізації соціально значущих проектів, мета яких — повернення дітям віри у людей і державу, власні сили. У Запорізькій області програму забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, реалізують із 2013 року. За цей час за кошти облбюджету придбано 15 квартир. Так, це не розв’язує повністю проблеми забезпечення житлом цих дітей. Але це кроки, які після об’єднання бюджетів різних рівнів дадуть змогу наблизитися до виконання програми.