Стосовно Броварського міського голови Ігоря Сапожка Нацагентство із запобігання корупції направило до суду 14 протоколів про адміністративні правопорушення через порушення ним вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
НАЗК направило до суду 14 адміністративних протоколів стосовно міського голови Броварів. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Співробітники агентства встановили, що посадовець не повідомив Національне агентство про реальний конфлікт інтересів, підписавши розпорядження про встановлення надбавок до посадового окладу мера Броварів. У Національному агентстві зазначають, що Сапожко усвідомлював існування приватного інтересу в реалізації своїх повноважень.
У відомстві розповіли, що відповідальність за такі правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачена частинами першою та другою статті 172−7 Кодексу України про адміністративні правопорушення.