Вода є основою життя на Землі, але вчені досі не знають, яким саме чином на нашій планеті з'явилися значні запаси цієї речовини. Палеонтологи припустили, що розгадати загадку появи води на Землі допоможе вивчення Меркурія.

Відповідно до загальноприйнятої версії (яка, тим не менш, викликає сумніви у багатьох вчених), воду на Землю занесли комети і астероїди, які влаштували справжнє бомбардування нашої планети на зорі народження Сонячної системи.

Спочатку на Землі не було води, так як в ділянці космічного простору, де Земля обертається навколо Сонця, занадто інтенсивне сонячне випромінювання. Але коли в Сонячній системі з'явилися планети-гіганти на кшталт Юпітера і Сатурна, їх потужна гравітація «перемішала» небесні тіла, розташовані далеко від Сонця, що містили заморожену воду, і значна частина цих комет і астероїдів впала до Землі та на інші близькі до Сонця планети.

І все б нічого, але ця версія не підтверджується, якщо зіставити кількість кратерів на поверхні Меркурія з вмістом води в корі цієї планети. Але вчені припустили, що бомбардування були настільки потужними, що вся зовнішня кора Меркурія була розплавлена і перемішана, тому вода проникла навіть у глибокі шари планети. Щось схоже відбувалося і з Землею. Але у випадку з нашою планетою деяка частина води залишилася на поверхні – сьогодні це моря і океани. Подальше вивчення Меркурія, як упевнені вчені, дозволить повністю з’ясувати, як з’явилася вода на Землі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»