Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Жителя одного з райцентрів Тернопільщини правоохоронці затримали саме тоді, коли він продавав пістолет марки «ТТ». На цій незаконній оборудці заробив 19,5 тисяч гривень. Про те, що 29-річний спритник займається збутом вогнепальної зброї, розшуківці дізналися з повідомлення, що до них надійшло. Цю інформацію зуміли підтвердити, власне, під час оперативного відпрацювання.
У відділі комунікації поліції Тернопільської області поінформували, що правоохоронці відтак провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника та в автомашині. І виявили набої до пістолета, а також наркотичні речовини. З’ясувалося, що ця особа не вперше вдається до порушення закону, скажімо, зараз у суді розглядають справи, де його підозрюють у незаконному обігові зброї та наркотичних речовин.
Наразі чоловіка затримали. Суд задовольнив клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.