Перед входом на рівненський мототрек, який бачив тисячі захопливих видовищ, уболівальників зустрічає пам’ятний знак «Скульптура спідвеїста». Рівне відзначає 60-річчя цього драйвового виду спорту.
У місті складно знайти сім’ю, яка не асоціювала б себе з когортою вболівальників і хоч раз не побувала на мототреку. Щоправда, було це в 1970-ті, коли впевнено перемагав наш уславлений чемпіон Віктор Трофимов. Його, на жаль, уже немає серед нас, а ось його ретромотоцикл залишився і став знахідкою для скульптора.
Одним словом, ювілейний рік — потужний поштовх для відродження цього унікального виду спорту. На замовлення Клубу вболівальників рівненського спідвею, який очолює Сергій Головня, скульптор Тарас Бурик виготовив пам’ятний знак. Уболівальники, серед яких Рівненський міський голова Володимир Хомко, самі зібрали кошти на спідвеїста з металу і пластику. Його вага — 350 кілограмів.
Урочисте відкриття відбулося в День Рівного. До слова, в ювілейний для спідвею рік уже відбулися престижні турніри. Щойно завершився у Рівному особистий чемпіонат Європи серед юніорів, а 29 вересня відбудеться міжнародний турнір «Кубок закриття сезону». Рівняни вірять, що місто поверне собі колишню славу міста спідвею.