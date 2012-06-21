Роботу з розмінування Луганщини мають намір прискорити. Адже тільки з початку поточного року на Луганщині виявлено та знешкоджено понад 1290 вибухонебезпечних предметів, і фахівці стверджують, що для очищення території краю знадобляться десятиліття. Отже в структурі ДСНС створюється спеціальна служба «Частина піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Луганській області».
«Існує два види розмінування – військове і цивільне. Перше застосовується під час бойових операцій, і ми там участь не приймаємо. Наші підрозділи проводять роботи на територіях, котрі віддалені від лінії розмежування та не стосуються військових об'єктів. Для нашої діяльності з'явився такий вираз, як «гуманітарне розмінування», – розповідає начальник нової служби Андрій Шевченко.
За його словами, зараз йде оснащення нової структури сучасним обладнанням, яке отримують в якості гуманітарної допомоги міжнародних організацій та фондів. Зокрема, це сучасні зразки металодетекторів.
«Саме нам передали один із чотирьох найсучасніших металодетекторів, які нині є в країні. Він дозволяє знаходити не тільки металеві предмети, а й такі, що зроблені з іншого, скажімо так, «м'якого» матеріалу. Це можуть бути пластикові міни. Наприклад, протипіхотні міни можуть бути виготовлені з дуже невеликою кількістю металу, і тому їх важко виявити. Вони дуже небезпечні, навіть для самого сапера. Тож отриманий прилад для нас дуже цінний», – підкреслює Андрій Шевченко.
За його словами, протягом майже чотирьох років збройних конфліктів на Луганщині, допомогу у виявленні та знешкодженні вибухонебезпечних предметів, краю надавали колеги з інших областей України.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»