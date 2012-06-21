У фіналі Кубка Придніпров’я, який проходив у Запоріжжі, місцевий футбольний клуб «Металург» здобув перемогу над МФК «Миколаїв» — командою першої ліги. Свій перший трофей МФК «Металург» виграв у серії пенальті.
Перший тайм гри закінчився з рахунком 1:1, а основний час — 2:2. Перемогу в серії пенальті запорізькі футболісти здобули з рахунком 5:4. Кубок Придніпров’я — традиційний зимовий турнір, організований федерацією футболу в Дніпропетровській області. П’ять років він збирає аматорські й професійні футбольні клуби центральної й південної частини України. Формат змагань передбачає груповий турнір, у якому команди розділені за територіальним принципом. Після групових ігор, починаючи із матчів чвертьфіналу, команди грають стикові ігри. Так, на стадіоні «Славутич Арена» стартував новий футбольний сезон. Директор футбольного клубу «Металург» Максим Лупашко розповів, що торік було багато зроблено для реконструкції стадіону: замінили освітлення, відновили звукові колонки, встановили нові сидіння, пропускні турнікети, відремонтували дах, газон накрили спеціальним агроволокном, увімкнено підігрів. Стадіон став базою для тренувань футболістів луганської «Зорі» й запорізького «Металурга».
Євген ЛОГАНОВ
для «Урядового кур’єра»