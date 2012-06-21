На відміну від Балтики, де флот Російської імперії був приречений конкурувати з набагато могутнішими сусідами, Чорне море тривалий час залишалося другорядною водоймою навіть для Туреччини. Саме це давало змогу опрацьовувати тут бойові навички та здобувати перемоги в битвах проти англійців чи інших морських держав Європи.
Отож уся військово-морська слава Росії виросла з чорноморської колиски. Причому більшість моряків-чорноморців були етнічними українцями, а верфі в Миколаєві не втрачали значущості аж до розпаду СРСР.
Саме в місті корабелів 29 березня 1823 року розпочалося будівництво першого бойового пароплава Російської імперії. Судно назвали «Метеор», хоч його швидкість не перевищувала
Однак на відміну від парусників, пароплав не залежав від примх вітру та міг маневрувати. Завдяки цьому він став героєм десантних операцій, прикриваючи вогнем 11 гармат висаджену на берег піхоту. До речі, першим командиром судна був Григорій Міхновський — імовірний родич основоположника українського націоналізму.