Київ може отримати перспективу членства в ЄС за умови виконання критеріїв Євросоюзу. Про це йдеться в підсумковій заяві та рекомендаціях за підсумками сьомого засідання Парламентського комітету асоціації Україна — ЄС, який відбувся у Страсбурзі.
Парламентський комітет асоціації заявляє, що підтримує європейські прагнення України, й наголошує, що «Угода про асоціацію — не кінцева мета у відносинах ЄС — Україна», повідомляє УНІАН. У зв’язку з цим європейські та українські парламентарії зазначають, що «Україна має європейську перспективу відповідно до 49-ї статті Договору про Європейський Союз і може звернутися, щоб стати його членом за умови, що вона відповідатиме Копенгагенським критеріям і принципам демократії, дотримується фундаментальних свобод, прав людини і прав меншин, а також забезпечує верховенство права».
У комітеті вважають, що ЄС має підтвердити європейські прагнення України в тексті підсумкової декларації, яку має бути ухвалено на 20-му саміті Україна — ЄС у липні 2018 року.