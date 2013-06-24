Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч з представниками Посольства США в Україні.

Під час зустрічі чинний аташе з питань оборони при Посольстві США генерал-майор Кіт Філліпс, дипломатична місія якого добігає кінця, познайомив керівництво Міністерства оборони України зі своїм новопризначеним наступником – бригадним генералом Бредом Ніколсоном.

«Хочу відзначити вашу роль у зміцненні партнерських відносин США та України. Дякую за сприяння у відбитті російської агресії та захисті українського суверенітету та незалежності», – подякував Кіту Філліпсу перший заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Під час зустрічі українська та американська сторони обговорили поточну роботу команд та погодилися щодо важливості пошуку точок дотику для взаємовигідної співпраці. Американський аташе відзначив розвиток українського ОПК та рівень його якісного масштабування.

Сергій Боєв з командою ознайомили бригадного генерала Бреда Ніколсона з критичними потребами Сил оборони для захисту цивільного населення та українських населених пунктів. Заступник міністра заявив, що український ОПК готовий та розраховує на розвиток спільних проєктів з американськими оборонними компаніями.

«США виробляє унікальну зброю, яка продемонструвала свою ефективність в цій війні. Україна зацікавлена в продовженні її використання та отримання як у вигляді військової допомоги, так і закупівлі або спільному виробництві», – наголосив Сергій Боєв.

Сторони домовилися продовжувати тісну співпрацю та шукати шляхи для досягнення сталого і справедливого миру в Україні.

Джерело: Міністерство оборони