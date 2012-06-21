Посольство України в Республіці Білорусь докладає усіх зусиль, щоб з’ясувати місце перебування двох українців-волонтерів Костянтина Ревуцького та Євгена Васильєва й українки Оксани Альошиної. Відомо лише про їхнє затримання, але не відомо, де їх утримують білоруські силовики. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Україну глибоко турбує ситуація, яка склалася на території нашого найближчого сусіди. Україна зацікавлена, щоб Білорусь була суверенною, незалежною, демократичною країною із сильною економікою та стабільними суспільними відносинами. Наша країна налаштована на конструктивний діалог з білоруською владою, але жорстко обстоюватиме права українських громадян в Білорусі», — заявив міністр. Він поінформував, що українців-волонтерів звинувачують в організації масових заворушень, які супроводжуються насиллям над особами, погромами, підпалами, знищенням майна чи озброєним опором представникам влади. У Білорусі санкції за такий кримінальний злочин дуже суворі: позбавлення волі від 3 до 8 років.
«Офіційні органи Білорусі не інформують Україну про місце перебування затриманих осіб. Український консул об’їжджає заклади для тимчасового утримування осіб. У двох найбільших центрах тимчасового тримання у Мінську станом на сьогоднішній день жодної інформації про українців отримати не вдалося. Протягом 9—12 серпня в Мінську затримано понад 6 тисяч осіб, усі заклади тимчасового тримання переповнено. Тому складно шукати наших співгромадян за таких обставин», — зауважив Дмитро Кулеба.
За словами очільника вітчизняного МЗС, Посольство України в Білорусі направило дві ноти до міністерства закордонних справ цієї країни із запитом надати інформацію про всіх громадян України, яких правоохоронці затримали в період з 9 по 12 серпня.
«Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з усіма затриманими українцями та негайного й безумовного звільнення для їх повернення в Україну. Відбулася розмова очільників Посольства та МЗС Білорусі. Для МЗС України доля наших громадян, які потрапляють у скрутне становище за кордоном, становить абсолютний пріоритет. Ми розраховуємо на конструктивну позицію білоруської влади в цьому питанні», — акцентував він.
Оскільки ситуація в Білорусі напружена, МЗС України рекомендує нашим громадянам, які перебувають на території країни, виявляти підвищену увагу та обережність, уникати місць масового скупчення людей, не брати участі в демонстраціях та акціях протесту, стежити за новинами й рекомендаціями місцевих органів влади. А з огляду на ситуацію із затриманими в Білорусі українцями МОЗ України рекомендує нашим громадянам утриматися від поїздок у цю країну до стабілізації ситуації та подальших оголошень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»