Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Колишньому проректору Черкаського державного технологічного університету, одному зі співавторів Конституції України Михайлу Сироті (посмертно) присвоїли звання «Почесний громадянин міста Черкаси». Посвідчення про нагороду сестрі Михайла Дмитровича Людмилі Мисник під час засідання вченої ради університету вручив міський голова Анатолій Бондаренко.

Михайла Сироту в Черкасах добре пам’ятають і шанують. Він був народним депутатом України, головою Трудової партії, Почесним магістром права, кандидатом технічних наук, доцентом. Написав 30 наукових праць, монографію та навчальний посібник, відому в ділових і політичних колах книгу «Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття». Біля будівлі ЧДТУ, на площі Знань, встановлено пам’ятник Михайлові Дмитровичу.

Одним із авторів погруддя був відомий черкаський скульптор Іван Фізер (нині, на жаль, покійний). Фотопортрет Михайла Сироти буде розміщений у Галереї Слави Черкас. Крім того, пропонується назвати його іменем школу №20, де свого часу навчався Почесний громадянин міста.