Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Днями у ЗМІ поширилася інформація про те, що на території Миколаївського морського порту досі зберігається конфіскована аміачна селітра. Начебто така її кількість могла би спровокувати набагато більший вибух, ніж у Бейруті.
Як з’ясував «Урядовий кур’єр», речовину у три тисячі тонн конфіскату виявили два роки тому. Тоді судно «Тузла» прибуло на територію Миколаївського морського торгівельного порту, відвантажило сировину на одному з підприємств, що знаходиться на території порту. Було завантажено селітру вагою 3,217 тисяч тонн, які опинилися на причалі 1221. Як повідомляє керівництво порту, — вивезення саме тієї аміачної селітри з території Миколаївського морського порту завершилося на початку 2919-го року. Тож мешканцям Миколаєва та сусідніх областе нема чого боятися.