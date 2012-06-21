Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні до Миколаєва прибуває «Мотопробіг єдності», який проходить під гаслом «Крим це Україна».
Колона байкерів-патріотів вже проїхала 14-ми містами України, миколаївці зустрічатимуть мотопробіг на кордоні з Херсонською областю. Далі колонна поїде до Одеси трасою М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ», де і фінішує мотопробіг.
Як повідомив на своїй сторінці в мережі фейсбук депутат Миколаївської обласної ради, байкер Михайло Соколов, «на миколаївців очікує яскраве видовище, неформальне спілкування з приборкувачами залізних коней, фото сесії». Організатором заходу виступив відомий в Україні байк клуб ANGELS MC.