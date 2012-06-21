Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



У Миколаєві нагородили переможців еко-проєкту «Міські квіти 2020». Конкурс проводиться серед жителів Заводського району міста та надихає їх на те, щоби облагороджувати свої ділянки та балкони якомога красивіше. У рамках цього проєкту проходять ще п’ять інших щорічних конкурсів «Квіти біля будинку», «Квіти на балконі», «Підприємство-сад», «Квіти біля школи», «Квітучий дитячий садок».

Конкурс «Міські квіти» серед жителів Заводського району проводиться 12 років. За цей час кількість учасників зросла з десяти до 265. Всього ж за ці роки в ньому взяли участь 1303 містянина. Це дитячі садки, школи, підприємства, приватні сектори та ОСББ. Конкурс тривав усе літо. Облагороджені території з перевіркою об’їздила спеціальна комісія. Як зазначив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич — «будь-які ініціативи, які виходять безпосередньо від людей і ними підтримуються, однозначно приречені на успіх. Так і з цим конкурсом. Він дедалі набуває більшої популярності». Голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук, каже, що «кожного року учасники привносять в наш конкурс щось нове, тому намагаємося вводити нові номінації та залучати ще більше людей для участі в цьому проєкті. Це великі ентузіасти, які не просто прикрашають свої будинки чи прибудинкові території, а роблять красивішим наше місто в цілому».

Олена Бринза, яка десять років тому створила ОСББ, з того ж часу бере участь у конкурсі. Цього року вона отримала диплом за перше місто в ньому в одній з номінацій.

«Дуже люблю квіти і вирішила щосезону прикрашати свій балкон квітами, Добре, що є такий конкурс, який стимулює щороку вигадувати щось нове у квітковому дизайні», — зазначила жінка. Організатори конкурсу сподіваються, що наступного року Миколаїв стане ще більш квітучим.