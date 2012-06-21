Середній десантний корабель ВМС України «Юрій Олефіренко» для виконання планових ремонтних робіт зайшов на ДП «Миколаївський суднобудівний завод». Це спричинило неабиякий інтерес миколаївців, на набережній зібралися сотні містян, щоб подивитися на проходження військового судна і розведення мостів, бо це нині трапляється нечасто. Щоб пропустити корабель до верфі, розвели три мости: Інгульський, Південнобузький та понтонний пішохідний.
В Укроборонпромі, до складу якого входить Миколаївський суднобудівний завод, повідомили, що під час ремонтних робіт буде проведено перевірку, ремонт чи повну заміну всіх вузлів і механізмів. Оглянуть і в разі потреби полагодять трубопроводи й електромережі ко рабля, його корпус і відсіки. Це завдання дасть змогу завантажити роботою колектив, налагодити роботу підприємства, забезпечити стабільну виплату зарплат, податків і зборів.
Як зазначив генеральний директор ДП «Миколаївський суднобудівний завод» Валерій Калашников, «на кораблі буде виконано комплекс робіт, зокрема на головних і допоміжних двигунах. Планують відремонтувати носову десантну апарель. Передбачають, що в ремонтних роботах братимуть участь понад 50 працівників заводу». Він повідомив, що роботи виконають за короткі терміни.
Плановий ремонт десантного корабля стане першим серйозним замовленням для Миколаївського суднобудівного заводу після повної виплати заборгованості із зарплати. На заводі очікують, що після виконання цих робіт підприємство отримає нові замовлення для посилення українського війська.
Середній десантний кора бель СДК-137 було збудова но на Гданській північній верфі та спущено на воду 31 грудня 1970 року. А 31 травня 1971-го його прийнято до складу 39-ї дивізії морських десантних сил, яка базувалася на Кримській військово-морській базі (Донузлав).
21 березня 2014-го корабель захопили російські війська, але 19 квітня після успішних переговорів повернули Україні. На буксирах його перевезли до Одеси.
У 2016-му в День ВМС України корабель перейменовано на честь Юрія Олефіренка, капітана I рангу, який загинув у січні 2015-го від мінометного обстрілу біля Маріуполя під час війни на сході України.
Цей корабель найбільший у своєму класі у складі ВМС Ук раїни. Він здатний десантувати понад 150 бійців або до десяти одиниць бронетехніки чи перевозити майже 250 тонн вантажів. Для вогневої підтримки морської піхоти він озброєний реактивними системами залпового вогню та 30-міліметровими автоматичними гарматами зі скорострільністю 1000 пострілів за хвилину.
Нині корабель базується в Очакові.