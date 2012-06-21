Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Старовинні криниці, що розташовані у Вітовському районі Миколаївської області, визнано об’єктами історичної спадщини місцевого значення. Відповідне розпорядження про занесення щойно виявлених об’єктів до переліку об’єктів культурної спадщини Миколаївської області видала Миколаївська облдержадміністрація. До цього переліку потрапили шахтні колодязі ХІХ-початку ХХ століть в селах Лупарево, Прибузьке, Степове, Білозірка, Калинівка. Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації зобов’язано поставити ці криниці на облік, повідомити Міністерство культури та інформаційної політики про нові об’єкти культурної спадщини та власників самих об’єктів про надання їм нового статусу.
Виданню розпорядження передувала робота групи миколаївських волонтерів, які навесні обслідували територію району з метою виявлення старовинних колодязів. Як зазначає один з активістів Олег Мудрак, офіційний статус отримано. Наступний крок — пошук фінансово забезпечених об’єктів господарювання, готових долучитися до подальшої реалізації проєкту реконструкції старовинних колодязів. За його словами, в фінансову допомогу держави на цьому етапі віриться слабо, тож ініціативна група сподівається на себе та шукатиме спонсорів, які можуть назавжди увійти в історію рідного краю.
Криниці після реконструкції та наданню їм історично ідентичної відповідності зможуть стати привабливими туристичними об’єктами.