Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Військові строкової служби знаменитої 79-ої окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується в Миколаєві, пройшли перші серйозні випробування. Так, протягом одного дня їм довелося взяти участь у своєрідній естафеті з декількох етапів. Після підйому по тривозі вони здійснили марш-кидок до Тернівського навчального центру бригади, де стрибнули з парашутами. За словами командира роти вогневої підтримки Романа Бонадря, всі 49 бійців впоралися із цим завданням.
«Сьогодні вони вперше в житті здійснили ознайомчі стрибки без зброї, – зазначив він. – Бійці готувалися до них два тижні, потім здали заліки з десантної підготовки, з укладання парашутів та виконання вправ на повітряно-десантному комплексі».
Наступний етап випробувань – вогнева підготовка, під час якої слід було, маючи по 15 набоїв, влучити в мішені на відстані ста метрів.
Після стрільби строковики подолали смугу перешкод, де продемонстрували психологічну витримку та вміння поводити себе в екстремальних ситуаціях. Згодом долали водну перешкоду та змагалися в рукопашному бою.
Найголовніше, вважає заступник командира роти Василь Сімонов, є те, щоб хлопці зрозуміли головну істину, – «десант помилок не пробачає».
А завершилися перші серйозні випробування для строковиків знаменною подією. Всі 49 бійців в урочистій обстановці отримали берети кольору «марун». Як відомо, такі берети на заміну блакитним, в Україні вручаються лише з цього року.