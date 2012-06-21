Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»



Вперше на сцені Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру представлено спектакль, що створений митцями чотирьох країн.

Виставу поставлено за п’єсою білоруського автора Тимофія Ільєвського «Homo ludens (Людина, що грає), або Така доля тиранів», режисером-постановником виступив Каха Гогідзе з Грузії, окремі хореографічні номери ставила гостя з Польщі Ійжина Новаковська. У виставі, яка відкрила 87-ий театральний сезон, задіяна майже вся трупа Миколаївського театру.

Про це йдеться в сюжеті програми «Обєктив» телекомпанії НИС-ТВ.

Ідея спільного проєкту народилося минулого року та належить директору російського драматичного театру Артему Свистуну. Нині її вдалося втілити. Репетиції починали навесні, але через карантин трупі театру довелося освоювати нові форми спільної роботи. «Ми проводили он-лайн репетиції, коли актори працювали над ролями дослуховуючись порад режисера дистанційно. Навіть хореографічні номери ставили через інтернет», — розповів директор театру.

У серпні планували здійснити репетицію оф-лайн, але, через відсутність авіаційного сполучення з Грузією, режисер зміг прилетіти лише у вересні. Тож готували виставу у напруженому режимі. «Homo ludens» — це вистава про те, хто насправді є носієм влади в країні і хто відповідає за появу тиранів. І, якщо тиран таки домігся влади, то скинути його може лише народ через шлях самоусвідомлення та прийняття власної відповідальності за своє майбутнє. У планах Миколаївського театру — показ вистави не лише на українських театральних майданчиках, а й в Грузії та Білорусі.