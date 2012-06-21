Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Один із заступників начальника Інгульського відділу поліції ГУ Нацполіції в Миколаївській області затриманий у зв’язку із підозрою у вимаганні хабара.
За попередньою інформацією Державного бюро розслідувань у Миколаївській області, правоохоронець вимагав кошти від підприємця за невтручання в господарську діяльність та не складання адміністративних протоколів. Таким чином правоохоронець отримав 12 тисяч гривень на свою банківську картку. Його затримано у власному службовому кабінеті та повідомлено про підозру.
Під час проведення слідчих дій планується обрати відносно правоохоронця запобіжний захід, провести обшуки за місцем роботи, проживання та в транспортних засобів затриманого. У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.