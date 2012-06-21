В Національному морському рейтингу України за підсумками роботи водного транспорту торік перемогу в престижній номінації отримало ДП «Стивідорна компанія «Ольвія». Підприємство з Миколаєва здобуло перше місце в номінації «Золота тонна» за досягнення рекордного рівня річної вантажопереробки за всю історію підприємства. Обсяг перероблених вантажів ДП «СК «Ольвія» за 2017 рік становив два мільйони 510 тисяч 113 тонн, перевищивши на 13,4% рівень 2016 року і на 1,4% — попередній рекорд (2475,1 тисячі тонн), встановлений у 2010-му. Так, порт «Ольвія» увійшов до ТОП-5 державних стивідорних компаній України 2017 року. Керівник підприємства Руслан Олійник відзначив злагоджену роботу всього підприємства протягом минулого року, результатом якої стала нагорода.
ДОСЯГНЕННЯ