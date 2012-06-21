Безкрилий птах моа колись мешкав у Новій Зеландії і був повністю знищений аборигенами.
Моа належали до сімейства безкрилих птахів, таких як ківі і страуси. Птахи моа не вміли літати і були легкою здобиччю для полювання. Існувало майже дев'ять різновидів моа, зокрема і гіганти до 3, 5 м ростом, але всі вони були знищені маорі в кінці XIII століття.
Команда мікробіологів з Гарвардського університету зібрала майже повний геном вимерлої птиці. Вчені витягли ДНК чагарникового моа з єдиною збереженою кістки пальця ноги, яка знаходиться в Королівському музеї Онтаріо в Торонто. Вчені порівняли його з зародком сучасного страуса ему.
ДНК була надзвичайно фрагментована, і знадобилися титанічні зусилля, щоб з'єднати 900 мільйонів нуклеотидів і знайти їм відповідності на геномі ему, щоб отримати нову форму ядерної ДНК вимерлої птиці. Вчені сподіваються, що незабаром їм вдасться клонувати живого моа.