Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Це вже третій мільйон захисних масок за період епідемії коронавірусу, який передається школам, дитячим садкам, закладам професійно-технічної та позашкільної освіти Харкова. За рахунок міського бюджету до першого вересня також будуть закуплені безконтактні термометри для навчальних закладів та комплекти дезінфікуючих засобів.
Про це повідомила директор департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко, та зазначила, що кількість захисних масок розрахована таким чином, що їх вистачить для всіх дітей, працівників навчальних закладів та батьків.
Ольга Деменко також розповіла, що всі установи освіти наразі готові до початку нового навчального року. Хоч до кожного навчального закладу і доведено рекомендації санітарних служб для організації навчального процесу під час пандемії коронавірусу, харків’яни розробляють і свої правила. Цим предметно займається спеціальна група з вихователів, учителів та тренерів.
Окрім того в кожній школі індивідуально складають графіки роботи закладу, з тим, щоб мінімізувати контакти учнів різних вікових груп. Йдеться про перегляд початку занять для різних класів у різний час, розкладу перерв та обідів, задіяння усіх вхідних дверей, які є в приміщеннях навчальних закладів, а також пристосування актових залів та методичних кабінетів для проведення занять.